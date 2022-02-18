Иностранцы в 2021 году приобрели жилье в 70 провинциях Турции

Число турецких провинций, в которых в 2021 году приобрели жилые объекты иностранные граждане, составляет 70, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В прошлом году в Турции в целом было реализовано иностранцам 58 576 жилых объектов.

Согласно результатам исследования риелторской компании Nevita, занимающейся продажами недвижимости иностранцам в Турции, в 2021 году иностранные граждане инвестировали в жилые объекты в 70 турецких провинциях.

Лидером по объемам продаж недвижимости иностранцам стал Стамбул. Число иностранцев, купивших жилые объекты в мегаполисе, составило - 26 667 человек.

Далее следует Анталья - 12 598 и Анкара - 3 705. 2549 иностранцев приобрели жилье в Мерсине, 1893 - в Ялове, 1700 - в Бурсе, 1422 - в Измире, 1269 - в Сакарье, 1165 - в Самсуне и 985 - в Трабзоне.

В ТОП-20 наиболее предпочитаемых иностранцами провинций вошли также: Мугла (11-е место), Коджаэли (12-е место), Айдын (13-е место), Текирдаг (14-е место), Эскишехир (15-е место), Конья (16-е место), Денизли (17-е место), Дюздже (18-е место), Газиантеп (19-е место и Болу (20 место).

Иностранцы не приобрели жилые объекты лишь в 11 турецких провинциях. В их числе: Агры, Артвин, Битлис, Гюмюшхане, Хаккари, Хатай, Мардин, Муш, Тунджели, Ардахан и Килис.