Министр обороны Турции встретился в Брюсселе с нидерландской коллегой

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в четверг с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Встреча прошла на полях заседания министров обороны стран-участниц НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Переговоры глав оборонных ведомств состоялись сразу после сессии по Грузии и Украине.

Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.