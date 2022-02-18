Министр обороны Турции встретился в Брюсселе с нидерландской коллегой
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в четверг с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Встреча прошла на полях заседания министров обороны стран-участниц НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.
Переговоры глав оборонных ведомств состоялись сразу после сессии по Грузии и Украине.
Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
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