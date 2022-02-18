Делегация Турции провела переговоры в Израиле
Турецкая делегация во главе с пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном провела встречи с гендиректором МИД Алоном Ушпизом и гендиректором канцелярии президента Израиля Эялем Шуики. Об этом сообщают диписточники в турецком МИД, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Делегация Турции, в состав которой также входит замглавы МИД Седат Онал, прибыла в среду с двухдневным визитом в Израиль и Палестину.
Как сообщается, стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту в Турцию президента Израиля Ицхака Герцог, состояние двусторонних отношений между Анкарой и Тель-Авивом, а также ряд вопросов региональной повестки дня.
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