Делегация Турции провела переговоры в Израиле

Турецкая делегация во главе с пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном провела встречи с гендиректором МИД Алоном Ушпизом и гендиректором канцелярии президента Израиля Эялем Шуики. Об этом сообщают диписточники в турецком МИД, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Делегация Турции, в состав которой также входит замглавы МИД Седат Онал, прибыла в среду с двухдневным визитом в Израиль и Палестину.

Как сообщается, стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту в Турцию президента Израиля Ицхака Герцог, состояние двусторонних отношений между Анкарой и Тель-Авивом, а также ряд вопросов региональной повестки дня.