Свыше 87 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 264 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 463 855 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 87 411 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 102 094 человека.