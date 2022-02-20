Визит Эрдогана в Африку придаст импульс росту экспорта сельхозпродукции Турции

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сенегал, Демократическую Республику Конго и Гвинею-Бисау будет способствовать открытию новых рынков для компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе, и росту объема товарооборота в этой сфере, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции, в рамках визита Эрдогана в Сенегал планируется подписать «Соглашение о сотрудничестве в области экспорта овощей и фруктов», «Соглашение о сотрудничестве в области экспорта арахисовой продукции» и «Меморандум о взаимопонимании по поставкам моторизованной сельскохозяйственной техники».

С Демократической Республикой Конго подписание соглашений не запланировано.

Однако, ожидается, что в рамках визита турецкого лидера в Киншасу, в повестке дня будут вопросы сотрудничества, обмена знаниями и опытом по таким темам, как опустынивание, засуха, борьба с лесными пожарами и вредителями, управление водосборными бассейнами и очистка сточных вод.

«Считаем инициативу по Сенегалу очень ценным для будущего»

Глава правления Центрально-анатолийской Ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и производных Нихат Уйсаллы сказал агентству «Анадолу», что считает очень значимым и ценным инициативу Эрдогана по Африке.

Уйсаллы привлек внимание к тому, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines доставляет турецкую продукцию во все уголки африканского континента, что очень выгодно Турции, как в политическом, так и в экономическом плане.

«В этом контексте считаем инициативу по Сенегалу ценным для будущего. По имеющимся у нас экспортным данным, больше всего экспортируется макаронные изделия и подсолнечное масло. Данные последних двух лет показывают, что наибольший прирост наблюдается по экспорту манной крупы, другим орехам, молоку, сливкам, сыворотке и маргариновым продуктам»,- отметил он.

Анализ импортного потенциала Сенегала в области продуктов питания показывает, что у Турции высокий потенциал в качестве экспортера бобовых, манной крупы, крахмала, инулина, пальмового масла, продуктов из сахара, продуктов из какао, хлебобулочных изделий и группы дрожжей, добавил он.

«Общий экспорт продовольствия Турции в регион составляет 1 млрд долларов»

Глава Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона Турции (AKİB) Неждат Син пояснил, что турецкий сектор свежих фруктов и овощей экспортирует в Сенегал в основном яблоки, морковь, редис, виноград, чай, бобы, финики и апельсины.

Визит Эрдогана в Сенегал и Демреспублику Конго внесет значительный вклад в турецкий сектор свежих фруктов и овощей, который стремится увеличить долю продукции на африканском рынке, сказал Син.

Глава AKİB отметил, что основными экспортерами на африканский рынок являются Италия, Нидерланды, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ, однако Турция может предложить континенту такую же по качеству продукции по конкурентоспособной цене.

Торговое соглашение, которое будет подписано с Сенегалом, и торговая дипломатия, которую Турция будет проводить, чтобы турецкие сектора свежих фруктов и овощей, зерновых и бобовых, морепродуктов и продуктов животного происхождения могли получить большую долю на африканском рынке, позволят наладить новые экспортные мосты в другие страны на западе африканского континента», сказал он.

Экспорт сельхозпродукции в Сенегал составляет 88,1 млн долларов

По данным Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт сельскохозяйственной продукции Турции в Сенегал увеличился в 2021 году на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом – до 88 млн 126 тыс. долларов.

Самую большую статью экспорта составил сектор зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов - 59 млн 720 тыс. долларов.

Далее следуют сектор мебели, бумажной и лесной продукции- 20 млн 455 тыс. долларов и морепродуктов и продуктов животного происхождения – 5 млн 927 тыс. долларов.

Экспорт плодоовощной продукции, по которому предусмотрено подписание соглашение в ходе визита Эрдогана, в прошлом году составил 1 млн 222 тыс. долларов, а экспорт свежих фруктов и овощей - 211 тыс. долларов.

Экспорт сельскохозяйственной продукции Турции в Демреспублику Конго в прошлом году составил 27 млн 61 тыс. долларов.

Визит Эрдогана в Гвинею-Биссау станет первым на уровне президента.

Экспорт Турции в Гвинею-Бисау, составивший в 2020 году 1 млн 711 тыс. долларов, в прошлом году увеличился до 2 млн 910 тыс. долларов.