У берегов Турции произошло два землетрясения
БАКУ /Trend/ - У берегов Турции в Мраморном и Эгейском море произошло два землетрясения, передает Trend со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр стихии находился у берегов провинции Мугла. Очаг залегал на глубине 29,26 километра.
Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море. Эпицентр подземных толчков находился у берегов города Текирдаг. Очаг залегал на глубине семи километров.
Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
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