У берегов Турции произошло два землетрясения

БАКУ /Trend/ - У берегов Турции в Мраморном и Эгейском море произошло два землетрясения, передает Trend со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр стихии находился у берегов провинции Мугла. Очаг залегал на глубине 29,26 километра.

Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море. Эпицентр подземных толчков находился у берегов города Текирдаг. Очаг залегал на глубине семи километров.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.