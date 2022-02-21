Свыше 70 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 263 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 440 183 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 70 355 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 91 164 человека.