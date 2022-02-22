Решение РФ признать т.н. "ДНР и ЛНР" является нарушением Минских соглашений - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Решение Российской Федерации признать так называемые "Донецкую и Луганскую республики" является нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает Trend, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Турции.

"Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его.

Пользуясь случаем, мы подчеркиваем нашу приверженность сохранению территориальной целостности Украины и призываем все стороны руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турецкого государства.