Отложен визит Президента Турции в Гвинею-Бисау

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Гвинею-Бисау, запланированный на 23 февраля, отложен.

Как передает во вторник Trend, причиной этого стало то, что Президент Турции завтра примет участие в саммите НАТО в онлайн-формате.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в африканские страны посетил Конго и Сенегал.

(Перевод: Нубар Кулузаде)