Министр торговли Турции посетит Туркменистан

Министр торговли Турции Мехмет Муш посетит Ашхабад с целью обсуждения состояния и перспектив торгово-экономических связей двух стран, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В Минторге сообщили, что в рамках визита, запланированного на 25 февраля, турецкого министра примет президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В программе визита переговоры с вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, вице-премьером Чары Гылыджовым, главой Агентства транспорта и коммуникаций Мемметханом Чакиевым.

В числе прочих будут обсуждены темы инвестиций и работы компаний-подрядчиков.

По итогам 2021 года товарооборот между Турцией и Туркменистаном достиг 1,7 млрд долларов, что на 53 процента выше показателя 2020 года (985 млн долларов). В структуре торговых связей 985 млн долларов приходится на турецкий экспорт в Туркменистан, а 711 млн на импорт.

Объем турецких инвестиций в Туркменистане составляет порядка 434 млн долларов, против 1 млн долларов туркменских инвестиций в Турцию.

Турецкие строительные компании подрядчики до сегодняшнего дня реализовали в Туркменистане 1061 проект на сумму в 50 млрд долларов.