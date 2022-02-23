Производители кожных изделий из Турции нацелены на $200 млн экспорт в Россию

Производители кожи и кожаных изделий в Турции планируют довести объем экспорта в Россию в 2022 году до отметки до 200 млн долларов. Об этом сообщил глава Ассоциации производителей кожаных изделий (TDKD) Гюркан Гезмен, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, в целом по итогам года объем поставок кожных изделий турецкого производства за рубеж планируется довести до 2 млрд долларов.

Глава TDKD отметил, что особую значимость для сектора представляют выставочные мероприятия, в том числе Collection Premiere Moscow, где свою продукцию представили 25 турецких компаний.

Гезмен подчеркнул, что Россия является важным рынком для Турции. «В 2021 году мы поставили на российский рынок кожу и кожных изделий на сумму 137 млн долларов. Рост поставок в Россию за год составил 34,8 процента. Наша цель к 2022 году довести экспорт до более 200 млн долларов», - сказал он.

Выставка CPM в российской столице и организованная в Анталье Leather & Fur Fashion имеют большое значение для развития экспорта, подчеркнул он.

«Верим, что выставка IFCO также внесет большой вклад в развитие отрасли. Самым большим рынком для экспорта кожаных изделий и кожи для нас остается Россия. Следом идут США. На Россию приходится около 20% экспорта», - сказал он.