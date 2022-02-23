Турция готова внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Администрации Президента Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе беседы о готовности Турции внести свой вклад в снижение напряженности с Украиной и сохранение мира.