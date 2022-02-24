Свыше 85 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 268 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 464 085 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 86 600 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 95 526 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Для устойчивого мира в регионе Армения должна попросить прощения за Ходжалинский геноцид - глава международного центра (ФОТО)
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев – один из крупнейших международных политиков современности - Игорь Коротченко
Азербайджанский Центр анализа и координации IV промышленной революции подписал меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Деятельность Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции ускорит внедрение инноваций - министр
Успешная политика Президента Ильхама Алиева является гарантией безопасности и суверенитета Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане подготавливается уточненный список по единовременной выплате участникам первой Карабахской войны
Азербайджан и Иран определили перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле - посол
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в ТАСС выставку о сотрудничестве Азербайджана и России (ФОТО/ВИДЕО)