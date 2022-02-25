В Турции заявили о возможности закрытия для России проливов в рамках конвенции Монтрё
БАКУ/Trend/ - Турция может закрыть для прохода российских военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы. Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик на пресс-конференции.
"Безопасность Черного моря оценивается нами всесторонне. Турция изучила все возможные сценарии того, как может быть применена Конвенция Монтрё в свете событий на Украине. Было проведено юридическое изучение этого вопроса. Конечно, мы не надеемся, что эта напряженность зайдет так далеко", - сказал он.
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