Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как передает Trend, об этом говорится в пятницу в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В ходе встречи Акар подчеркнул, что Турция готова оказать Украине гуманитарную помощь, а также продолжит усилия в направлении обеспечения мира.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)