Президент Турции принял участие в онлайн-саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в виртуальной встрече лидеров стран НАТО, посвященной ситуации с военным вторжением РФ Украину, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава государства подключился к видеоконференции из здания Национального университета в Стамбуле.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали министр нацобороны Хулуси Акар, глава Генштаба Яшар Гюлер, глава Национальной разведорганизации (MIT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Хулуси Акар и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.