БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Чавушоглу призвал Россию прекратить военную операцию в Украине, отметив, что дальнейшая эскалация напряженности в регионе никому не принесет на пользы.

Глава МИД Турции сообщил, что в случае обоюдного желания сторон Анкара готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.