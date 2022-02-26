Анкара прилагает усилия для скорейшего прекращения огня в Украине - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили тему военной операции России в Украине и последние события в данной связи.

Глава турецкого государства выразил соболезнования в связи с гибелью украинских граждан, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Турции отметил, что Анкара прилагает усилия к скорейшему прекращению огня во избежание дальнейшего кровопролития и больших разрушений в Украине.