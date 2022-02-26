Министр обороны Турции переговорил с украинским коллегой

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Как передает Trend, об этом говорится в субботу в сообщении министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора обсуждались последние события в Украине. Хулуси Акар заявил, что Турция продолжит вносить вклад в гуманитарные усилия.