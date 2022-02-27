Свыше 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 221 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 421 855 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 61 764 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 85 552 человека.