Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в МИД Турции, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, в том числе прекращение огня и эвакуацию граждан.
Чавушоглу также провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.
Темой обсуждения была гуманитарная ситуация в Украине и необходимость прекращения огня.
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