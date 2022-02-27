Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в МИД Турции, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, в том числе прекращение огня и эвакуацию граждан.

Чавушоглу также провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

Темой обсуждения была гуманитарная ситуация в Украине и необходимость прекращения огня.