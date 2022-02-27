Турция будет выполнять все положения Конвенции Монтрё - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местному СМИ заявил, что Анкара реализует международный пакт о военном проходе в Черное море.

Как передает Trend, министр подчеркнул, что Турция будет прозрачно выполнять все положения Конвенции Монтрё.

Отметим, что в соответствии с Конвенцией Монтре Турция с 1936 года контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное и Черное моря. Пакт дает Анкаре право регулировать движение военных кораблей и закрывать проливы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.