Турция будет выполнять все положения Конвенции Монтрё - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местному СМИ заявил, что Анкара реализует международный пакт о военном проходе в Черное море.
Как передает Trend, министр подчеркнул, что Турция будет прозрачно выполнять все положения Конвенции Монтрё.
Отметим, что в соответствии с Конвенцией Монтре Турция с 1936 года контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное и Черное моря. Пакт дает Анкаре право регулировать движение военных кораблей и закрывать проливы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.
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