В Турции произошло землетрясение

Турция 28 февраля 2022 06:57 (UTC+04:00)
В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 03:26 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Коркутели.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 3,9 километра.

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