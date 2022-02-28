В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 03:26 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Коркутели.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 3,9 километра.
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