Свыше 49 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 206 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 394 263 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 49 792 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 69 845 человек.