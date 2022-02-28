Турция продолжает поддерживать тесный диалог как с Россией, так и с Украиной - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция желает мира и стабильности во всех регионах, включая регион Черного моря, сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция продолжает поддерживать тесный диалог как с Россией, так и с Украиной.

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