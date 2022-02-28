Турция не будет пропускать через проливы военные корабли
БАКУ /Trend/ - Турция не будет пропускать через проливы военные корабли, предупредила об этом все прибрежные и не прибрежные страны, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
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