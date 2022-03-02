Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения - Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью местному СМИ.

По его словам, Турция поддерживает Украину не разрывая связей с Россией, продолжая контакты с Западом.

"Мы продолжим работать в этом направлении и в ближайшие десятилетия. Основой этого являются взаимовыгодные отношения, которые также необходимо установить между Россией и Западом", - сказал Ибрагим Калын.

Он добавил, что Турция показала, что проблемы можно решить с помощью дипломатии.