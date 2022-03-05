Эрдоган завтра обсудит с Путиным ситуацию в Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Какие бы заботы и опасения ни выражала Россия, основной подход Турции заключается в том, чтобы решать и оценивать вопросы путем переговоров", - сказал Калын.