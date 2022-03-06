Турция и США обсудили двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - В Анкаре состоялась встреча делегаций во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом и заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Турции.

В сообщении МИД говорится, что в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, украинский кризис и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе обсуждений было выражено общая воля по углублению устойчивого сотрудничества между двумя странами посредством диалога. Было отмечено, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, у Турции и США есть позитивная повестка дня, включая торгово-экономические связи, борьбу с терроризмом и военно-оборонное сотрудничество. В этом контексте, по договоренности между президентами Турции и США, были проведены консультации для определения конкретных шагов, которые необходимо предпринять в будущем для реализации механизма стратегического диалога между двумя странами.