Турция эвакуировала из Украины еще 273 своих гражданина – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция эвакуировала из Украины еще 273 своих гражданина.

Об этом на своей странице в Твиттер написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, число эвакуированных граждан Турции достигло 11 496 человек.

Министр отметил, что работа по безопасной эвакуации граждан Турции продолжается.