Эрдоган и Путин провели телефонный разговор (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путином состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин подтвердил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта.

"Президенты России и Турции констатировали важность поддержания контактов по линии дипломатических и военных ведомств двух стран. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий", - говорится в сообщении.

Стороны также акцентировали обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

Лидеры двух стран условились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.

В Управления по связям АП Турции, в свою очередь, заявили, что в ходе переговоров Эрдоган выразил готовность внести любой вклад в мирное урегулирование украинской проблемы в кратчайшие сроки.

Президент Турции заявил, что срочное перемирие даст возможность решать гуманитарные проблемы в регионе, а также искать политическое решение. Он повторил свой призыв: "Давайте вместе проложим путь к миру".

Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для обеспечения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения.

"Сообщив, что он находится в постоянном контакте с украинской и другими странами, Эрдоган заявил, что продолжит свои усилия для проведения всесторонних переговоров и достижения результатов", - говорится в сообщении.

13:54 (GMT+4) Между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путином состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.