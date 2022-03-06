Хулуси Акар призвал к прекращению огня в Украине

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в оборонном ведомстве Турции, министры обменялись мнениями по ситуации в Украине, в частности немедленного прекращении огня, стабилизации и оказания гуманитарной помощи.

Акар подчеркнул необходимость прекращения огня, пусть и на определенный период времени, для обеспечения безопасной эвакуации и улучшения гуманитарной ситуации.

Министр озвучил ожидания по поводу обеспечения безопасности граждан Турции, которые не смогли быть эвакуированы и эвакуация которых продолжается.

Турция, как и прежде, готова внести вклад в доставку гуманитарной помощи в Украину и установление мира и спокойствия, подчеркнул глава оборонного ведомства.