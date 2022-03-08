Эрдоган обсудил ситуацию в Украине с лидерами более 20 стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил ситуацию в Украине с главами более 20 стран мира, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
На встрече с группой женщин-руководителей местных администраций, турецкий лидер сообщил, что ситуация в Украине остается в повестке дня его контактов и обсуждения по данному вопросу будут продолжены.
По словам президента, в сложившейся ситуации очень важно обозначить позицию Турции в регионе. «В подобные периоды очень важна сплоченность властей и народа», - подчеркнул турецкий лидер.
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