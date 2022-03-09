Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии
Спецназ ВС Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Согласно сообщению, боевики YPG [сирийское крыло террористов РПК] обстреливали зону операции «Щит Евфрата».
Угроза была устранена благодаря успешным действиям бойцов спецназа.
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