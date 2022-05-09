Турция не будет выдворять беженцев из Сирии - Эрдоган

Турция будет до конца поддерживать сирийцев, бежавших от войны и кровопролития.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии предоставления наград «Сила Турции», учрежденной Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей страны (MÜSİAD) в понедельник в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы ни в коем случае не собираемся выдворять их [сирийских беженцев] с этих земель. Мы не оставим этих людей наедине к убийцами. Они смогут вернуться на Родину на добровольной основе», - подчеркнул турецкий лидер.

При этом он отметил, что Анкара планирует реализовать проекты строительства не менее 100 тыс. брикетных домов для вынужденных переселенцев на севере Сирии.

Эрдоган назвал решение MÜSİAD о финансировании строительства 600-650 брикетных домов на севере Сирии «одним из прекрасных шагов» Ассоциации.

Глава государства далее привлек внимание к экономической ситуации в стране, где в последние месяцы фиксируются рекордные темпы экспорта.

Президент напомнил, что по итогам 2021 года объем турецкого экспорта достиг 225 млрд долларов, а на нынешний год правительство и частный сектор поставили более амбициозные цели.

«Показатель соотношения экспорта к импорту Турции за вычетом энергоносителей достиг 100 процентов. Если 20 лет назад наша страна экспортировала в год продукции лишь на сумму в 36 млрд долларов, что по итогам 2022 году планируем довести этот показатель до 250 млрд долларов», - сказал турецкий лидер.