Экспорт зернобобовых и масличных из Турции за 4 месяца достиг $3,6 млрд

За четыре месяца текущего года производители зернобобовых и масличных культур из Турции поставили на экспорт продукции на сумму 3,6 млрд долларов, что на 31,65 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил председатель правления Стамбульского союза экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них (İHBİR) Халук ОкутуКазым Тайджы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным İHBİR, зернобобовые и масличные турецкого производства в январь-апреле поступили на прилавки 185 стран мира.

Экспорт продукции данного сектора непосредственно в апреле вырос в годовом исчислении на 9,3 процента – до 819,3 млн долларов.

«İHBİR в апреле поставил зернобобовые и масличные культуры и продукты из них в 166 стран мира. Экспорт в США в денежном выражении вырос на 44,40 процента (29 млн долларов), Ирак – 9,57 процента (17 млн долларов), Алжир – 212,76 процента (15 млн долларов) и Израиль – 62,63 процента (14 млн долларов)», - сказал он.

Экспорт сектора в Германию в апреле текущего года составил 10 млн долларов.