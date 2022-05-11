Турция и Казахстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве

По итогам прошедших в Анкаре переговоров президентов Турции и Казахстана в узком и расширенном составе стороны подписали 15 соглашений о сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Документы предусматривают кооперацию в сфере транспорта, оборонной промышленности, военной разведки, информационных технологий, культуры, сельского хозяйства, перевозок, торговли, таможенного контроля, окружающей среды, образования, молодежной политики, связи и архивного дела.
Членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:
1. Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением государственных архивов при Президенте Турецкой Республики.
2. Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Управлением коммуникаций при Аппарате Президента Турецкой Республики.
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов.
4. Техническое задание к Соглашению о торговле услугами между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.
5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля.
6. Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Главным управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.
7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
8. Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством индустрии и технологий Турецкой Республики.
9. Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки.
10. Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций.
11. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования.
12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области кинематографии.
13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики в области молодежной политики.
14. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики.
По итогам переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.
В Анкаре во вторник прошла официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Президент Казахстана прибыл в Турцию с государственным визитом.
Первый официальный визит Касым-Жомарта Токаева на посту президента Казахстана в Турцию продлится два дня.
В повестке дня визита значатся обсуждения состояния и перспектив стратегического партнерства двух тюркоязычных государств.
Состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам.