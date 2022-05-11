Турция нацелена на расширение товарооборота с Казахстаном - Эрдоган

В Анкаре надеются, что Турция и Казахстан совместными усилиями доведут объем взаимного товарооборота до 10 млрд долларов. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной-пресс-конференции с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Объем торговли между Турцией и Казахстаном вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом и превысил 5,3 миллиарда долларов. Таким образом, мы за короткий срок превзошли нашу цель в 5 миллиардов долларов. Надеюсь, мы достигнем цели в 10 миллиардов долларов посредством шагов, которые мы предпримем вместе», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что его встреча с представителями деловых кругов Турции и Казахстана, намеченная на среду, будет «особенно полезной в этом отношении».

Президент Эрдоган сообщил, что в ходе его переговоров с Токаевым обсуждалась и тема российско-украинской войны. «Наши взгляды на мирное урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают», - заявил глава турецкого государства.

По словам президента Эрдогана, Турция и Казахстан также подтвердили решимость и впредь демонстрировать солидарность на таких международных платформах, как ООН, Организация экономического сотрудничества, Организация тюркских государств и Организация исламского сотрудничества.

Глава турецкого государства заявил о готовности Анкары вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

«Посредством подписанного немногим ранее Совместного заявления мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и Казахстан – две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры. Турция придает большое значение миру и стабильности в Казахстане», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции также выразил свою поддержку осуществляемым в Казахстане реформам.

Президент Эрдоган также высказался относительно двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны между двумя странами перед пресс-конференцией. Глава государства охарактеризовал их в качестве шагов, которые еще больше укрепят фундамент отношений между Турцией и Казахстаном.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул, что Турция - очень важный стратегический партнер для Казахстана.

Токаев также сообщил, что в рамках его визита в Турцию стороны подпишут двусторонние торговые соглашения на 1 млрд долларов.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Турции подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

Кроме того, членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны 15 соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Документы предусматривают кооперацию в сфере транспорта, оборонной промышленности, военной разведки, информационных технологий, культуры, сельского хозяйства, перевозок, торговли, таможенного контроля, окружающей среды, образования, молодежной политики, связи и архивного дела.

В Анкаре во вторник прошла официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана прибыл в Турцию с государственным визитом.