Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бин Заида Аль-Нахайяна, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Глубоко опечален вестью о кончине президента ОАЭ, эмира Абу-Даби, моего дорогого брата шейха Халифы бин Заида Аль-Нахайяна. Выражаю соболезнования братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов», - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте турецкого лидера в Twitter на турецком и арабском языках.

Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль-Нахайян скончался в пятницу в возрасте 74 лет. Об этом сообщило официальное информагентство эмиратов WAM со ссылкой на Министерство по делам президента.

В стране объявлен национальный траур, который будет действовать 40 дней, все это время будут приспущены государственные флаги.

Халифа бин Заид Аль-Нахайян - второй президент Объединенных Арабских Эмиратов. Возглавлял страну с 3 ноября 2004 года по 13 мая 2022 года.