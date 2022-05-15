Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии обсудили вопрос вступления в НАТО

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел трехсторонний саммит с министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Берлине. Стороны обсудили вопрос заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Я встретился со своими шведским и финским коллегами на полях неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине ", - написал Чавушоглу в Twitter.

Ранее глава МИД Турции коснулся вопроса о заявке Швеции и Финляндии для вступления в НАТО словами: "Швеция и Финляндия открыто поддерживают PКК/YPG. Это негативно сказывается на чувствах нашего народа, несмотря на все наши предупреждения о недопустимости этого. Страна, которая хочет вступить в ряды союзников, не должна опекать террористов, которые нападают на нас каждый день, убивают наших мирных жителей, военнослужащих и полицейских".