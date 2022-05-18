Чавушоглу и Блинкен обсудят в Нью-Йорке шаги по устранению разногласий

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в среду, 18 мая в Нью-Йорке в рамках первой министерской встречи «Механизма стратегического диалога» Анкара-Вашингтон, передает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу».

Этот механизм был запущен сторонами с целью преодоления разногласий и дальнейшего расширения сотрудничества.

В рамках «Механизма стратегического диалога» Чавушоглу и Блинкен обсудят состояние и перспективы экономического сотрудничества, борьбу с терроризмом, партнерство в оборонной сфере, а также обменяются мнениями по основным аспектам региональной повестки.

Стороны нацелены на максимальную результативность переговорного трека.

Основные разногласия между Вашингтоном и Анкарой касаются поддержки, которую оказывают США террористами YPG (сирийское крыло террористов PKK). Сотрудничество США с террористическими организациями в Сирии серьезно охладили отношения с Турцией.