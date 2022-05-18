Турция продолжает наращивать экспорт изделий из кожи

Экспорт кожи и кожаных изделий из Турции в первые четыре месяца текущего года составил 690 млн долларов. За этот периодтурецкая продукция производителей кожевенной продукции была поставлена из Турции в 163 страны мира.

Об этом сказал глава Стамбульской ассоциации экспортеров кожи и кожаных изделий (IDDMIB) Гювен Караджа в рамках 12-й выставки обуви и аксессуаров из кожи Eksposhoes в Анталье, передает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу».

Он напомнил, что по итогам прошлого года экспорт кожевенной продукции из Турции составил 1,73 млрд долларов, большая часть которой пришлась на обувь.

«Экспорт обувной промышленности в прошлом году побил рекорд, превысив 1 млрд долларов. Значительного роста экспорта удалось добиться и в аксессуарах из кожи, шорной продукции, готовой коже и полуфабрикатах. Показатели очень хорошие. В первом квартале текущего года рост экспорта продолжился. По сей день экспорт достиг уже 690 млн долларов, это рекорд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 28 процентов. Наша цель — превысить 2 млрд долларов в этом году, чтобы диверсифицировать рынок», - сказал он.

Караджа подчеркнул, что турецкие экспортеры пытаются удовлетворить мировой спрос, делают упор на экспорт с добавленной стоимостью.

По его словам, Турция является центром притяжения кожи и кожаных изделий. «Если вы собираетесь покупать сумки и обувь, вы обязательно должны ознакомиться с товарами в Турции», - сказал он.

Караджа рассказал, что с начала года турецкая продукция была экспортирована в 163 страны мира. «Главными импортерами стали страны Европейского союза, их доля составила 43 процента. Второе место занимают страны бывшего Восточного блока, третье — Африка и другие страны. Экспорт в африканские страны продолжает расти. Мировой рынок кожи и кожаных изделий сегодня составляет 210 млрд долларов. Мы зарабатываем 1 млрд 730 млн долларов. Наша цель увеличить эти цифры. США это рынок в 30 млрд долларов, и мы экспортируем в эту страну менее 1 процента. Мы должны увеличить нашу долю на рынках Южной Кореи, Европейского Союза и бывших стран Восточного блока, а также выйти на новые рынки», - сказал он.

Караджа отметил, что внимание всего мира сосредоточено на Турции, и для удовлетворения спроса экспортеры планируют проект организованной промышленной зоны (OSB).