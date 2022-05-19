Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Украину

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы генсека ООН, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, стороны обсудили региональную проблематику, включая события в Украине.

Состоялся обмен мнениями относительно ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, а также по кипрскому урегулированию.

Гутерриш поблагодарил Турцию за поддержку принципа многосторонности в международных отношениях и вклад страны в деятельность ООН.