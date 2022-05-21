Эрдоган призвал Стокгольм к отказу от поддержки террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По информации Управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган и Андерссон обсудили двусторонние связи и заявку Стокгольма на вступление в блок НАТО.

Турецкий лидер отметил, что Анкара до сегодняшнего дня неизменно поддерживала политику «открытых дверей» НАТО.

Президент подчеркнул, что в основе идеи НАТО лежит солидарность в сфере коллективной безопасности и безопасности стран-участниц Альянса.

Эрдоган напомнил, что неоднократно выражал обеспокоенность в связи с позицией Стокгольма по вопросу контактов с террористами РПК/YPG/PYD и связанными с ними псевдо-структурами.

Эрдоган также привлек внимание и к наличию в Швеции представителей другой террористической организации, возглавляемой Фетуллахом Гюленом (FETÖ).

В данной связи президент Турции призвал Стокгольм к отказу от политической, финансовой и оборонной поддержки террористов.

«Анкара ожидает от Швеции серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции относительно террористов РПК, а также сирийского и иракского ответвлений этой кровавой организации», - сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что утверждения о том, что террористы РПК/PYD/YPG активно борются в Сирии с боевиками другой террористической организации ИГ, не выдерживают никакой критики.

Президент Эрдоган указал также на значимость отмены санкций в отношении оборонной промышленности Турции, введенных Стокгольмом после начала операции «Источник мира» в Сирии.

Президент напомнил, что решение по проведению данной операции было принято Анкарой в ответ на формирование реальной угрозы терроризма у границ страны.