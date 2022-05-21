В Исламабаде обсудили оборонные связи Турции и Пакистана

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в субботу переговоры с пакистанским коллегой Хаваджем Мухаммедом Асифом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Встреча состоялась в Исламабаде, куда прибыл турецкий министр из Карачи, где накануне состоялась церемония спуска на воду третьего фрегата турецкой разработки MİLGEM, получившего название Badr.

Акар и Асиф обсудили состояние и перспективы двусторонних связей, темы региональной безопасности и обороны, а также сотрудничества в сфере ВПК.

Глава Минобороны Турции подчеркнул готовность Анкары к дальнейшему углублению сотрудничества с Исламабадом.

Он отметил также неизменность позиции Турции в вопросе поддержки пакистанской стороны по проблеме Кашмира.

В рамках продолжающегося визита в Пакистан, Хулуси Акар ранее встретился с главой Генштаба Пакистана Надеемом Разой и командующим сухопутными силами Пакистана Гамаром Джаведом Бажвой.