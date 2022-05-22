ВС Турции нейтрализовали 12 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 12 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК - ред.). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает в воскресенье Министерство национальной обороны Турции. Согласно сообщению, боевики обстреливали зоны антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

В Минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат устранять угрозы в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.