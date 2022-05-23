Турция создает 30-километровую зону безопасности у южных границ - Эрдоган

Турция примет меры для завершения работ по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль своей южной границы.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

"Те, кто защищает террористические организации, представляющие угрозу для Турции, оказывая им всевозможную поддержку, должны отказаться от своего высокомерного отношения. Тем временем мы работаем над недостающими частями нашей работы по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ", - сказал он.