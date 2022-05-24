Анкара ожидает от Швеции «конкретных гарантий» по заявке в НАТО

Позиция Турции в отношении заявки Швеции на вступление в НАТО предельно ясна - Анкара ожидает, что Стокгольм предоставит конкретные гарантии в соответствии с «принципом коллективной безопасности» альянса. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«В Анкаре ожидают, что Швеция, подавшая заявку на членство в НАТО, предпримет принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии относительно безопасности Турции», - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, такие гарантии должны включать прекращение политической поддержки терроризма, устранение источников финансирования терроризма, прекращение военной поддержки террористической организации РПК и ее сирийскому ответвлению PYD, а также отмену эмбарго и санкций против Анкары.

«Правительство Швеции предоставляет РПК/PYD военное снаряжение, в частности противотанковые средства и беспилотники», - констатировали в ведомстве.

Также отмечается, что такое оружие применялось против мирного населения в Турции.

В Управлении напомнили, что оружейное эмбарго Стокгольма против Турции было введено на фоне усилий Анкары по защите своих законных интересов в Восточном Средиземноморье на основе международного права и обеспечению безопасности своих границ с Сирией.

«Наша страна с 2017 года запрашивает у Швеции экстрадицию террористов РПК/PYD и FETÖ, но до сих пор не получила положительного ответа», - отметили далее в Управлении.

Кроме того, говорится в коммюнике, шведские власти обязалась предоставить 376 миллионов долларов на поддержку РПК/PYD, которая внесена в список террористических организаций 38 стран, включая членов НАТО и ЕС, и нацелена на национальную безопасность члена Североатлантического альянса - Турции.

«Турция придерживается политики открытых дверей в НАТО, но в Анкаре при этом считают необходимым, чтобы члены альянса и страны-кандидаты на вступление в блок активно сотрудничали в борьбе с терроризмом, как и в других областях», - подчеркнули в Управлении.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.