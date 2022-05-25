Турция и Израиль готовы к импульсу в двусторонних связях - Чавушоглу

Позитивная повестка в диалоге между Турцией и Израилем позволит обсуждать разногласия в конструктивном русле. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Яиром Лапидем по итогам переговоров в Западном Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкой дипломатии подчеркнул значимость устойчивого диалога с израильской стороной.

Чавушоглу уверен, что Анкаре и Тель-Авиву нужно проявлять уважение друг другу в щепетильных вопросах, что отвечает интересам не только двух стран, но вносит вклад в мира в регионе.

Министр сообщил, что обсудил с израильским коллегой также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Касаясь темы палестино-израильского конфликта, Чавушоглу сказал, что Турция выступает за урегулирование многолетней проблемы на основе принципа «двух государства для двух народов». «Мы верим в то, что этот принцип - единственный путь к долгосрочному миру в регионе», - сказал министр.

Глава дипломатии отметил, что довел до сведения израильского коллеги и чувствительность Турции по вопросу статуса святыни ислама – мечети «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме.

Чавушоглу отметил, что диалог, установленный на уровне глав государств в прошлый Рамазан, способствовал усилиям по сохранению спокойствия.

«Анкара и Тель-Авив едины во мнении по необходимости возобновления технических обсуждений на уровне государственных учреждений, в том числе МИД. Договорились придать импульс развитию отношений с Израилем во всех сферах, создать различные механизмы сотрудничества и возобновить переговоры в сфере гражданской авиации», - сообщил глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу считает, что сравнительная близость и взаимодополняющий характер экономик превратили Турцию и Израиль в естественных торговых партнеров. «Вопреки вызовам пандемии и прошлым разногласиям товарооборот продолжает расти»,- добавил министр.

Глава МИД Израиля со своей стороны отметил, что первый за 15 лет визит глава турецкой дипломатии в страну может внести вклад не только в сотрудничество в сфере дипломатии и безопасности, но и в экономические связи.

В рамках двухдневного визита на Ближний Восток, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне посетил Рамаллу, где встретился с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.