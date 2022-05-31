Минфин Турции прогнозирует почти 7% рост ВВП в I квартале года

Предварительные данные по экономической ситуации в Турции дают основание прогнозировать почти семипроцентный рост ВВП по итогам первого квартала текущего года. Об этом сообщил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати на 65-ом заседании Ассоциации банков Турции в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам министра, тренд на поступательное и стабильное развитие экономики Турции сохраняется.

Небати напомнил, что рост объема промпроизводства в Турции в январе-марте достиг 10,2 процентов, а экспорт в годовом выражении превысил 240 млрд долларов. При этом уровень занятости в стране по состоянию на март приблизился к планке в 30 млн человек.

Небати указал, что структурные преобразования последних 20 лет сформировали мощную экономическую инфраструктуру, в том числе в финансовой сфере.

«Банковская система Турции вносит важный вклад в развитие страны, в том числе в вопросе противодействия кризисам. Банковский сектор формирует до 85 процентов активов финансового сектора», - констатировал министр, указав, что активы банковского сектора Турции по состоянию на март 2022 года достигли 10,2 трлн лир.

Глава ведомства также привлек внимание к задачам правительства в экономической сфере, подчеркнув, что приоритетом остается снижение уровня инфляции.